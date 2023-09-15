FiNE NEWS

1 710 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша
    Никогда. Сначала ждать марта 24, потом Майские праздники, потом ждать Байду-Шмайду.Когда станут возм...
  • Vladimir Orekhov
    А почему крылатые вражеские ракеты долетели да завода? И почему они вообще летают? Почему вооружение от супостата бес...Рабочие в Крыму с...
  • Андроид 15
    Судя по умиротворённому выражению лица, Кару отДелевинили так, что она забыла, в чём пришла на вечеринку...Внешний вид Кары ...

Newsweek назвал действие США на Украине, которое может привести к ядерной войне

Newsweek назвал действие США на Украине, которое может привести к ядерной войне

Миномет “Василек” ударил по опорным пунктам ВСУ на Купянском направлении. ВС РФ ударили по опорному пункту ВСУ на Краснолиманском направлении Штурмовики Су-25СМ ЦВО поразили с помощью НАР С-8 опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх