Newsweek назвал действие США на Украине, которое может привести к ядерной войне

Миномет “Василек” ударил по опорным пунктам ВСУ на Купянском направлении. ВС РФ ударили по опорному пункту ВСУ на Краснолиманском направлении Штурмовики Су-25СМ ЦВО поразили с помощью НАР С-8 опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении.