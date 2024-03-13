Dead by Daylight получила нового убийцу, выжившего и карту в главе All Things Wicked Разрабо...

Dead by Daylight получила нового убийцу, выжившего и карту в главе All Things WickedРазработчики Behaviour Interactive объявили, что многопользовательская хоррор-игра Dead by Daylight начинает свою новую главу, получившую название All Things Wicked.
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