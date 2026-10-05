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«Мы разбудили медведя. Он был не рад»: как проходят встречи поисковиков с хищниками

«Мы разбудили медведя. Он был не рад»: как проходят встречи поисковиков с хищниками

В России в этом году что-то невообразимое происходит с медведями .

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