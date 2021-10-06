Белорусская «диктатура» пишет новую Конституцию вместе с народом и выносит на референдум

В Белоруссии готовится новая Конституция. После обработки многочисленных предложений заинтересованного народонаселения И это практически уникальное явление не только на постсоветском пространстве, но и среди стран условно цивилизованной Европы.
В Белоруссии готовится новая Конституция. После обработки многочисленных предложений заинтересованного народонаселения И это практически уникальное явление не только на постсоветском пространстве, но и среди стран условно цивилизованной Европы.
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