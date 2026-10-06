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Топор из фильма «Сияние» Стэнли Кубрика выставят на аукцион

Топор из фильма «Сияние» Стэнли Кубрика выставят на аукцион

Лондонский аукционный дом Bonhams выставит на торги личный архив кинорежиссера Стэнли Кубрика. Лотами станут предметы из фильма ужасов «Сияние», в том числе топор и голубые платья близнецов.

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