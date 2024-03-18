В Латвии сообщили о депортации четырех участвовавших в выборах россиян

В Латвии заявили о намерении депортировать четырех россиян. Об этом сообщили в УДГМ республики. В ведомстве рассказали об иммиграционном контроле, который был проведен сотрудниками госпогранслужбы и госполиции 17 марта.
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