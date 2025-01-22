Трампа призвали не вести себя с Россией как второй Байден

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призвал президента США Дональда Трампа не повторять путь своего предшественника Джо Байдена.
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