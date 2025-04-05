Известный блогер и стример Илья Мэддисон провокационно высказался по поводу того, что российский хоккеист Александр Овечкин повторил рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.
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