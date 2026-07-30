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Аргументы недели

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Демографическая ситуация на Украине становится катастрофической

Демографическая ситуация на Украине становится катастрофической

За первую половину 2026 года в Украине родилось 73 292 ребёнка, умерло 259 853 человека. То есть на каждого новорождённого приходится 3,55 умерших.

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