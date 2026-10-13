В Коряжме продолжается реконструкция здания будущего центра спортивных единоборств

Переданные муниципалитету мастерские детского дома-школы перестраивают с надстройкой второго этажа.Переданные муниципалитету мастерские детского дома-школы перестраивают с надстройкой второго этажа.
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