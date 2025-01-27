Утро.ru
ГлавнаяПолитикаЭкономикаЖизньПроисшествияНаукаКультураВсе статьи
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Утро.ru

71 971 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Гусева
    Тарзан много на себя берёт. Неужели он не понимает, что уйти из профессиональных военных в стриптизеры - это позор, э...Глушко назвал при...
  • Людмила Лепаева
    Хороший заработокСедокову обвинили...
  • Лидия Санникова
    Америкосу соврать...Трамп обвинил Рос...

Коммунальщики отключили газ у целого дома из-за певицы Лолиты

Коммунальщики отключили газ у целого дома из-за певицы Лолиты

На Старой Басманной улице в центре Москвы, в доме, где у популярной певицы Лолиты Милявской есть квартира, произошел пренеприятный инцидент: в результате действий газовой службы весь дом остался без газа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх