Коммунальщики отключили газ у целого дома из-за певицы Лолиты

На Старой Басманной улице в центре Москвы, в доме, где у популярной певицы Лолиты Милявской есть квартира, произошел пренеприятный инцидент: в результате действий газовой службы весь дом остался без газа.
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