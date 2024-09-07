«Я ем много еды, но я все равно не толстый». Массаж от китайского мастера Му Юйчуня для тех, кто недоволен своей фигурой

– У меня была одна ученица, недовольная своей фигурой. Считала себя толстой. Она говорила для того, чтобы похудеть, нужно меньше есть.
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