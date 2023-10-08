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США оказались перед выбором, помогать Израилю или Украине

США оказались перед выбором, помогать Израилю или Украине

США оказались перед выбором, помогать Израилю или Украине Юлия СоколоваСША, крупнейший мировой донор, стоит на перепутье: кому отдать приоритет в предоставлении финансовой и военной помощи? По материалам Business Insider, выбор не стоит на стороне Украины, пишет телеграмм-канал https://t.

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