США оказались перед выбором, помогать Израилю или Украине Юлия СоколоваСША, крупнейший мировой донор, стоит на перепутье: кому отдать приоритет в предоставлении финансовой и военной помощи? По материалам Business Insider, выбор не стоит на стороне Украины, пишет телеграмм-канал https://t.