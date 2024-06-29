В Музее-заповеднике "Царицыно" открыли выставку "Семья

Выставка "Семья - душа России" продолжает работать в Москве до 25 августа. Выставка представляет собой коллекцию лучших работ, отобранных из более чем 1600 работ, созданных профессиональными художниками, студентами-искусствоведами, талантливыми детьми и любителями искусства.