В Музее-заповеднике "Царицыно" открыли выставку "Семья

Выставка "Семья - душа России" продолжает работать в Москве до 25 августа. Выставка представляет собой коллекцию лучших работ, отобранных из более чем 1600 работ, созданных профессиональными художниками, студентами-искусствоведами, талантливыми детьми и любителями искусства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии