Члену совета IIHF Буре не дали проголосовать в вопросе допуска сборной России

Член совета Международной федерации хоккея (IIHF), специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре заявил, что не имел возможности голосовать по вопросу о продлении отстранения российской национальной команды на заседании IIHF.
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