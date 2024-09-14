Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 611 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Тумаков
    Этот чудик Песков должен не мямлить, а сообщить, что Англия будет стёрта с лица Земли. Мало того выясняется, что ЛНР ...Будет ли ядерный ...
  • Юрий Зубрин
    А не пишут эти писаки ,что Россия в ответ наебнет по Лондону ?И правильно сделает ,потому что этих британских свиней ...The Times состави...
  • Анфиса Иванова
    Возвращать  надо из плена всех,  и уже здесь , на месте , разбираться с теми, кто ДОБРОВОЛЬНО сдался украм - выяснять...Алаудинов в ярост...

Зеленский отправится в США, чтобы лично уговорить Байдена на разрешение на удары вглубь России - Bild

Зеленский отправится в США, чтобы лично уговорить Байдена на разрешение на удары вглубь России - Bild

Главарь киевского режима Владимир Зеленский собирается поехать к президенту США Джо Байдену, чтобы лично выпросить у него дозволения наносить удары американским оружием вглубь России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх