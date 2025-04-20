Священник Портнов: на Пасху не стоит ходить на кладбище

На Пасху и в течение Светлой седмицы, то есть, неделю после праздника, не стоит ходить на кладбище. Об этом рассказал настоятель храма Воскресения Христова села Воскресенка священник Максим Портнов в беседе с aif.
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