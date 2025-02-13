Генпрокуратура добивается полного ареста активов аэропорта Домодедово

Генеральная прокуратура оспорила решение Арбитражного суда Московской области, которое предусматривало смягчение обеспечительных мер в отношении аэропорта Домодедово и компании «Домодедово Фьюэл Фасилитис» (ДФФ).
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