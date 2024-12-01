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Итоги осени: Армия России освободила 88 населенных пунктов.

Итоги осени: Армия России освободила 88 населенных пунктов.

Армия России за три осенних месяца освободила 88 населенных пунктов. Если проанализировать все сводки МО за месяц, а также все сообщения о взятии того или иного населённого пункта, об установке флага или окончании зачистки, то группировка «Центр» ВС РФ освободила 37 населенных пунктов, в том числе села Кирово, Птичье, Скучное и другие в Донецкой народной республике (ДНР).

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