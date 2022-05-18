Путин выступит на пленарной сессии ПМЭФ в очном формате

Песков пообещал, что выступление Путина на ПМЭФ по традиции будет весьма содержательным. Президент РФ Владимир Путин собирается выступить на пленарной сессии предстоящего Петербургского международного экономического форума 17 июня в очном формате.
Песков пообещал, что выступление Путина на ПМЭФ по традиции будет весьма содержательным. Президент РФ Владимир Путин собирается выступить на пленарной сессии предстоящего Петербургского международного экономического форума 17 июня в очном формате.
Свежие комментарии