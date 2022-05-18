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Путин выступит на пленарной сессии ПМЭФ в очном формате

Путин выступит на пленарной сессии ПМЭФ в очном формате

Песков пообещал, что выступление Путина на ПМЭФ по традиции будет весьма содержательным. Президент РФ Владимир Путин собирается выступить на пленарной сессии предстоящего Петербургского международного экономического форума 17 июня в очном формате.

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