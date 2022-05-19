Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Шаблий
    Сколько у них сборщиков денег? Все собирают,кто-нибудь видел результат от их деятельности. А свои ,личные деньги, где...Шевченко встретил...
  • Петр Березин
    Бах, Бух, -пошел Нах.  Где было твое олимпийское перемирии, когда Донбасс, бомбили 8 лет?Бах об отстранени...
  • Елена Максимова
    а кто это?Кирилл Дементьев:...

«Динамо» о слухах про уход Тюкавина: «История Кости – это история мечты. Только те, кто находится не в здравом уме, могут намереваться эту мечту разрушить»

В «Динамо» прокомментировали слухи о возможном уходе Константина Тюкавина. «За несколько дней до важнейшей игры в СМИ традиционно уже появились «новости» с целью дестабилизировать «Динамо».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх