«Динамо» о слухах про уход Тюкавина: «История Кости – это история мечты. Только те, кто находится не в здравом уме, могут намереваться эту мечту разрушить»

В «Динамо» прокомментировали слухи о возможном уходе Константина Тюкавина. «За несколько дней до важнейшей игры в СМИ традиционно уже появились «новости» с целью дестабилизировать «Динамо».
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