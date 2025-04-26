Профессор Виноградов: некоторые россияне вместо мая получат две пенсии в апреле

Из-за нерабочих праздничных дней в начале мая некоторые пенсионеры получат в апреле две выплаты. График утвердит Социальный фонд России, сообщил агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
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