Мясников порекомендовал изменить стиль жизни, чтобы избежать инсульта

Инсульты всё чаще становятся причиной смерти в России, и их количество продолжает увеличиваться. Доктор Александр Мясников поделился методами снижения риска инсульта и его раннего выявления, сообщает Pravda.
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