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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Мясников порекомендовал изменить стиль жизни, чтобы избежать инсульта

Мясников порекомендовал изменить стиль жизни, чтобы избежать инсульта

Инсульты всё чаще становятся причиной смерти в России, и их количество продолжает увеличиваться. Доктор Александр Мясников поделился методами снижения риска инсульта и его раннего выявления, сообщает Pravda.

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