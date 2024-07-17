Новак назвал незаконными санкции ЕС в отношении отрасли СПГ

ТАСС/Максим Константинов Санкции Евросоюза в отношении отрасли российского сжиженного природного газа (СПГ) являются незаконными, но при этом не влияют на востребованность продукта, заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации, куратор Северо-Кавказского федерального округа Александр Новак 17 июля.
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