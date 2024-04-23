Отсидевшему полсрока за сбыт наркосредств астраханцу отказали в замене наказания на более мягкое

Поскольку в колонии он успел получить 12 взысканий. В Советском районном суде Астрахани было рассмотрено ходатайство осужденного о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким видом наказания – принудительными работами.
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