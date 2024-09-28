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Всё о женщинах

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Выпускникам рассказали о лайфхаках для подготовки к экзаменам по литературе и русскому

Выпускникам рассказали о лайфхаках для подготовки к экзаменам по литературе и русскому

Первое, что нужно сделать перед подготовкой к ЕГЭ — вовремя начать. Если оставить все на последние месяцы, то, скорее всего, это закончится выгоранием, нервным напряжением и путаницей в голове, рассказал «Газете.

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