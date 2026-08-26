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NewsOne

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"Информационная завеса": Константинов объяснил планы Запада ввести войска на Украину

Сообщениями о планах по размещению на Украине военного контингента так называемая "коалиция желающих" намеренно оттягивает прекращение конфликта и мешает возможности мирно договориться, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает 26 августа РИА Новости.

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