"Информационная завеса": Константинов объяснил планы Запада ввести войска на Украину

Сообщениями о планах по размещению на Украине военного контингента так называемая "коалиция желающих" намеренно оттягивает прекращение конфликта и мешает возможности мирно договориться, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает 26 августа РИА Новости.
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