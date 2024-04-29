Умep на посту

Alex Nемо

Всё написанное автором правда и имеет место быть. Но к автору у меня только одна маленькая претензия. Почему он нигде даже не обмолвился о том что фотографии сделаны не где-то на улицах, а на территориях студенческих городков (частные территории принадлежащие учебным заведениям) и что полицию вызывала администрация этих учебных заведений. Так что вопросы не к полиции или администрации США, а к владельцам учебных заведений где так среагировали на выступления студентов. С точки зрения закона они конечно имели право - защита частной собственности и прочие законодательные акты пока никто не отменял. А вот с точки зрения моральной, возникают вопросы - а имеют ли право подобные администрации учить молодёжь если сами не в состоянии решать вопросы цивилизованно в рамках обсуждения и дискуссий наболевших вопросов... Кстати такие вопросы уже ставят перед соответствующими органами в нескольких штатах. Но по законам штатов, в большинстве случаев, законодательно никто не может требовать смены администрации в частных учебных организациях. Разве что могут запретить им образовательную деятельность в конкретном штате. Так что запасаемся попкорном и смотрим кино дальше. Основное будет после голосования и вне зависимости от того кто "выиграет" выборы... P.S. Кстати в оригинале, ссылка на который приведена в данной публикации, нет ничего об избиении студентов полицией. Так что это уже мой вопрос именно к тому кто их прицепил к оригинальной статье. Информационную войну нужно выигрывать, в том числе оружием и методами противника. Главное не становиться или уподабливаться ему!