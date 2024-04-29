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Умep на посту

Умep на посту

Граждане США никак не могут определиться, что для них предпочтительнее, то, что Байден будет избран, но протянет на своем посту недолго, или то, что они изберут на новый срок человека с явными расстройствами психологического толка.

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Комментарии
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Наиль Бакиров
Смени методичку , эта вышла из &quot;достоверного контента&quot; ещё год назад (или придумай что то новенькое , своё)
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15 час.
Alex Nемо
Всё написанное автором правда и имеет место быть. Но к автору у меня только одна маленькая претензия. Почему он нигде даже не обмолвился о том что фотографии сделаны не где-то на улицах, а на территориях студенческих городков (частные территории принадлежащие учебным заведениям) и что полицию вызывала администрация этих учебных заведений. Так что вопросы не к полиции или администрации США, а к владельцам учебных заведений где так среагировали на выступления студентов. С точки зрения закона они конечно имели право - защита частной собственности и прочие законодательные акты пока никто не отменял. А вот с точки зрения моральной, возникают вопросы - а имеют ли право подобные администрации учить молодёжь если сами не в состоянии решать вопросы цивилизованно в рамках обсуждения и дискуссий наболевших вопросов... Кстати такие вопросы уже ставят перед соответствующими органами в нескольких штатах. Но по законам штатов, в большинстве случаев, законодательно никто не может требовать смены администрации в частных учебных организациях. Разве что могут запретить им образовательную деятельность в конкретном штате. Так что запасаемся попкорном и смотрим кино дальше. Основное будет после голосования и вне зависимости от того кто &quot;выиграет&quot; выборы... P.S. Кстати в оригинале, ссылка на который приведена в данной публикации, нет ничего об избиении студентов полицией. Так что это уже мой вопрос именно к тому кто их прицепил к оригинальной статье. Информационную войну нужно выигрывать, в том числе оружием и методами противника. Главное не становиться или уподабливаться ему!
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14 час.
Генрих
Ты - лицо нетрадиционной сексуальной ориентации. Аксиома.
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11 час.

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