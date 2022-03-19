Никогда не унываю
Главная причина, почему украинцы боятся и не любят Россию

Если до 2014 года к России негативно относилось меньшинство украинцев, то после Майдана их стало намного больше.

Людмила Петрова
И зачем тогда наши военные так берегут это население, которое от ненависти задыхается???? Эта жалость тормозит их работу в укропии..... очень жаль.....не тех жалеют.... закончив войну там все эти ненавидящие укропы снова начнут  новую... Фактически там все НАЦИСТЫ и никакой жалости к ним не должно быть.
3 г.
