Сбежавшая из Запорожья медсестра рассказала, как ВС РФ привели ее на позиции

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Елена Коваль, медсестра горбольницы подконтрольного Киеву Запорожья, которая пешком преодолела линию фронта, рассказала ТАСС, как российские военные с помощью дрона указали ей дорогу к своим позициям.
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