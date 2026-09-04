НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТАСС

2 подписчика

Сбежавшая из Запорожья медсестра рассказала, как ВС РФ привели ее на позиции

Сбежавшая из Запорожья медсестра рассказала, как ВС РФ привели ее на позиции

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Елена Коваль, медсестра горбольницы подконтрольного Киеву Запорожья, которая пешком преодолела линию фронта, рассказала ТАСС, как российские военные с помощью дрона указали ей дорогу к своим позициям.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым