А было так - 2012г. Как Булгаков с Пригожиным пилят госзаказ на питание солдат

Я бы Белоусова освободил от должности МО, чтобы он мог всецело посвятить себя делу наведения порядка в государстве. МО поставил бы кого-то из военных.

Наталия

Мертвый Пригожин уже ничего не скажет в свое оправдание, документы давно изъяты и подчищены. Поэтому очень удобно сделать их него козла отпущения и обвинить во всех смертных грехах, особенно если надо смягчить вину живых жуликов.