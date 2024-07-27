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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Поля Русс
    👍👍👍👍👍А ИНАЧЕ ВСЕ БЛА-БЛА....ЗАДОЛБАЛИ ПУСТОЙ БОЛТОВНЁЙ...Отмазаться не пол...
  • Аудрюс
    Наивная вы женщина, как впрочем и большинство женщин! Наше государство в этом плане не на много лучше стран западного...Отмазаться не пол...
  • Аудрюс
    Ну дадут ему, может быть, год "условно"! Ну взяло руководство МВД это дело под свой контроль, и..? Надо понимать, что...Отмазаться не пол...

А было так - 2012г. Как Булгаков с Пригожиным пилят госзаказ на питание солдат

А было так - 2012г. Как Булгаков с Пригожиным пилят госзаказ на питание солдат

Кстати. Листая старые страницы  2012г. Как Булгаков с Пригожиным пилят госзаказ на питание солдат В Российской Армии примерно миллион солдат.

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Я бы Белоусова освободил от должности МО, чтобы он мог всецело посвятить себя делу наведения порядка в государстве. МО поставил бы кого-то из военных.
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5 час.
Людмила
Да здесь должен быть Белоусов, железный честный спроведливый беспощадный ко  врагам нашего государства!
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4 час.
Наталия
Мертвый Пригожин уже ничего не скажет в свое оправдание, документы давно изъяты и подчищены. Поэтому очень удобно сделать их него козла отпущения и обвинить во всех смертных грехах, особенно если надо смягчить вину живых жуликов.
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2 час.

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