Кстати. Листая старые страницы 2012г. Как Булгаков с Пригожиным пилят госзаказ на питание солдат В Российской Армии примерно миллион солдат.
А было так - 2012г. Как Булгаков с Пригожиным пилят госзаказ на питание солдат
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виталий Кирпиченко
Я бы Белоусова освободил от должности МО, чтобы он мог всецело посвятить себя делу наведения порядка в государстве. МО поставил бы кого-то из военных.
Ответить
5 час.
Людмила
Да здесь должен быть Белоусов, железный честный спроведливый беспощадный ко врагам нашего государства!
Ответить
4 час.
Наталия
Мертвый Пригожин уже ничего не скажет в свое оправдание, документы давно изъяты и подчищены. Поэтому очень удобно сделать их него козла отпущения и обвинить во всех смертных грехах, особенно если надо смягчить вину живых жуликов.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии