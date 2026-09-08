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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Радулов о мотивации: «Пока есть страсть, буду играть. Со временем становится тяжелее, мы не молодеем, но любовь к хоккею живет во мне. С детства играю, до сих пор нравится»

40-летний нападающий « Локомотива » Александр Радулов высказался о своей любви к хоккею. – Откуда берется мотивация? Это ведь не просто игра в хоккей, а много работы, постоянные тренировки.

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