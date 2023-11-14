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Хиромантия: что означает буква «М» на ладони

Хиромантия: что означает буква «М» на ладони

Знак в виде буквы «М» на ладони встречается чаще всего в хиромантии. Что означает этот символ и как он характеризует его обладателя? Вообще, буква «М» на руке — это хороший знак, и чем он четче, тем лучше.

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