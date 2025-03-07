Когда замороженные продукты полезнее свежих, объяснили врачи

Заморозка — один из популярных способов хранения продуктов. Благодаря этому методу зимой можно найти клубнику и вишню, полакомиться рыбой, выловленной в океане, а также сохранить куриную грудку до следующей готовки.
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