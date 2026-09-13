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Рост уровня моря угрожает куликам и прибрежным водно-болотным угодьям

Рост уровня моря угрожает куликам и прибрежным водно-болотным угодьям

Подъём уровня моря грозит уничтожить прибрежные водно-болотные угодья, которые служат ключевыми остановками для перелётных куликов по всему миру.

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