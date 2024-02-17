Зеленский заявил, что Авдеевку пришлось сдать из-за нехватки оружия с Запада

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности, комментируя ситуацию в Авдеевке, объяснил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) пришлось из нее уйти из-за искусственного дефицита боеприпасов, вызванного нехваткой поставок с Запада.
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