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Царьград

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"В Брюсселе истерика": Суджа решает. Труба добивает

"В Брюсселе истерика": Суджа решает. Труба добивает

Невероятная операция с заходом в тыл противника по газовой трубе наделала шороху в стане врага - не только в прямом, но и в переносном смысле.

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