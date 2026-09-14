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NQ1! Retracement Play: Riding the 50% Fill to 28,970

NQ1! Retracement Play: Riding the 50% Fill to 28,970

NQ1! Retracement Play: Riding the 50% Fill to 28,970 E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI_DL:NQ1! Wirednews As NQ trades near the 28,945 level following a sharp sweep into lower support, price action is setting up a classic gap-fill scenario driven by liquidity imbalances and market structure.

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