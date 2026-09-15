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Тульские новости

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В Туле на дорожном знаке «обвод» стал «обходом»

В Туле на дорожном знаке «обвод» стал «обходом»

На указателе при повороте на Восточный обвод в Туле вместо правильного названия указано «Восточный обход».

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