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Царьград

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В Сочи педофил четыре года имел связь с двумя маленькими девочками

В Сочи педофил четыре года имел связь с двумя маленькими девочками

Сегодня суд приговорил его к 15 годам лишения свободы, хотя он своей вины так и не признал.В Сочи суд признал 48-летнего местного жителя виновным в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

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