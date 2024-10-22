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Царьград

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Трагическая гибель Лиама Пейна в Буэнос-Айресе: подробности инцидента

Трагическая гибель Лиама Пейна в Буэнос-Айресе: подробности инцидента

Лиам Пейн, бывший участник One Direction, найден мёртвым в Буэнос-Айресе. Музыкант проявлял агрессию перед гибелью, предположительно под воздействием веществ.

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