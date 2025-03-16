Новые налоги на хозпостройки не будут вводить в Воронежской области

Правила для владельцев остаются неизменными: налог взимается только за капитальные сооружения, которые подлежат обязательной регистрации в ЕГРНУправление Росреестра опровергло слухи о введении новых налогов на хозяйственные постройки с 1 марта.
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