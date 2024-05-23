Вынесен приговор водителю министра здравоохранения за ДТП со смертельным исходом на трассе Бирск-Тастуба-Сатка

В Караиделе состоялся судебный процесс над водителем министра здравоохранения Республики Башкортостан, которого обвиняли в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии