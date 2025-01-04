Кто баллотируется на пост канцлера Германии. 7 фактов о Фридрихе Мерце

Берлин заявил о роспуске бундестага, досрочные выборы в парламент Германии назначены на 23 февраля. Самым вероятным кандидатом на пост канцлера называют лидера «Христианского демократического союза» (ХДС) Фридриха Мерца, который лидирует по данным опросов.