Кто баллотируется на пост канцлера Германии. 7 фактов о Фридрихе Мерце

Берлин заявил о роспуске бундестага, досрочные выборы в парламент Германии назначены на 23 февраля. Самым вероятным кандидатом на пост канцлера называют лидера «Христианского демократического союза» (ХДС) Фридриха Мерца, который лидирует по данным опросов.
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