Командование ВСУ избавляется от серьёзных улик в Курской области. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Украинские офицеры приказывают обезглавливать тела погибших иностранных наёмников для того, чтобы трудно было опознать солдат, выступающих за ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Жесть. Они взлётку разнесли полностью": Над аэродромом с "Медведями" километровый гриб. Самый массированный удар по Энгельсу за все время
- "Нормальное поведение для большого друга России?": Выходки Алиева - это уже за гранью. Вопрос пора ставить жёстко
- Откажутся - берём Одессу. В 15:37 поступил неожиданный инсайд. В окружении Зеленского уже беспокоятся?
Свежие комментарии