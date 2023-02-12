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Панарин о покере: «Четыре гола – впервые в жизни. Не знаю, что произошло. Иногда бывает предчувствие, а в итоге 0 очков»

Артемий Панарин поделился эмоциями после покера в ворота «Каролины».  Форвард «Рейнджерс» впервые в карьере в НХЛ забросил 4 шайбы в матче.

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