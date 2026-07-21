Стрелок группировки войск «Восток» с позывным Филипок рассказал РИА Новости, что российские войска при освобождении населённого пункта Вольное в Днепропетровской области вступали в бой с иностранными наёмниками.
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