RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 675 подписчиков

РИА Новости: бойцы ВС России сражались с иностранными наёмниками в Вольном

РИА Новости: бойцы ВС России сражались с иностранными наёмниками в Вольном

Стрелок группировки войск «Восток» с позывным Филипок рассказал РИА Новости, что российские войска при освобождении населённого пункта Вольное в Днепропетровской области вступали в бой с иностранными наёмниками.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии