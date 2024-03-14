В Астрахани врачи проводят обширное обследование участников СВО

В Астрахани 12-15 марта 2024 года врачи разных специальностей, в том числе врачи сурдологи Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России, проводят обширное обследование участников спецоперации из Астраханской области.
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