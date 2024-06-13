Три лесных пожара остаются действующими в Забайкалье

За последние сутки в Забайкалье локализовали девять лесных пожаров на территории Газимуро-Заводского, Могочинского, Тунгиро-Олекминского и Тунгокоченского районах, сообщается на сайте краевого правительства.
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