Путин: после провала в Курской области противники РФ могут пойти на переговоры

REUTERS/Viacheslav Ratynskyi После провала в Курской области противники России могут пойти на мирные переговоры, заявил президент РФ Владимир Путин на открытом уроке "Разговор о важном", который проходит в МБОУ "СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла".