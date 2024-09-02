Путин: после провала в Курской области противники РФ могут пойти на переговоры

REUTERS/Viacheslav Ratynskyi После провала в Курской области противники России могут пойти на мирные переговоры, заявил президент РФ Владимир Путин на открытом уроке "Разговор о важном", который проходит в МБОУ "СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла".
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